Η Μπαρτσελόνα έδωσε τα χέρια με τον Ρόδρι – Απομένει η συμφωνία με την Μάντσεστερ Σίτι

Ο Ρόδρι είναι έτοιμος να αποτελέσει παρελθόν από την Μάντσεστερ Σίτι, με τον μάνατζέρ του να κάνει γνωστό ότι επέλεξε την Μπαρτσελόνα για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Παρά το ενδιαφέρον και της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ρόδρι θέλησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, όμως για να συμβεί αυτό θα πρέπει οι Καταλανοί να δώσουν τα χέρια και με την Μάντσεστερ Σίτι, μετά από τον Ισπανό μέσο.

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Ο 30χρονος μέσος ήθελε να επαναπατριστεί μετά το 2019 και τη μετακίνησή του στην Μάντσεστερ Σίτι με την οποία είχε 196 συμμετοχές και 23 γκολ, με το ένα εξ΄αυτών να είναι το «χρυσό» στον τελικό του Champions League το 2023.

Η Σίτι θέλει ένα ποσό κοντά στα 65.000.000 ευρώ για να παραχωρήσει τον παίκτη με την πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα (45.000.000 ευρώ + μπόνους) να απορρίπτεται και τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται.