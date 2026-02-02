Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε στο top50 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις γυναικών

Στο Νο49 του κόσμου βρίσκεται πλέον η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open / REUTERS/Edgar Su

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του Australian Open, αλλά κατάφερε να κάνει ένα μικρό “άλμα” στην παγκόσμια κατάταξη του τένις γυναικών, επιστρέφοντας μετά από καιρό στο top50.

Μετά από συνεχόμενους αποκλεισμούς στον πρώτο γύρο του Australian Open, αυτή τη φορά η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να πάρει μία νίκη, η οποία και ήταν αρκετή για την ανεβάσει στην 49η θέση της WTA.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια προέρχεται από μία κακή σεζόν στο τουρ, αλλά αυτό της δίνει την ευκαιρία να μαζέψει πιο εύκολα βαθμούς, για την επιστροφή της στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
92
90
53
51
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo