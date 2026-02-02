Η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε στο top50 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις γυναικών

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του Australian Open, αλλά κατάφερε να κάνει ένα μικρό “άλμα” στην παγκόσμια κατάταξη του τένις γυναικών, επιστρέφοντας μετά από καιρό στο top50.

Μετά από συνεχόμενους αποκλεισμούς στον πρώτο γύρο του Australian Open, αυτή τη φορά η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να πάρει μία νίκη, η οποία και ήταν αρκετή για την ανεβάσει στην 49η θέση της WTA.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια προέρχεται από μία κακή σεζόν στο τουρ, αλλά αυτό της δίνει την ευκαιρία να μαζέψει πιο εύκολα βαθμούς, για την επιστροφή της στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης.