Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε άνετα 2-0 την Σονμέζ στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ντόχα

Η Μαρία Σάκκαρη έπαιξε με άνεση και σιγουριά κόντρα στην Σονμέζ από την Τουρκία και κέρδισε 2-0 σετ (6-1, 6-3) στην πρεμιέρα του τουρνουά στην Ντόχα και πλέον θα παίξει με την Παολίνι για μία θέση στους «16».

Σε μόλις 82 λεπτά κατάφερε η Μαρία Σάκκαρη (Νο. 52) να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σονμέζ (Νο. 85), καθώς έχασε μόλις τέσσερα γκέιμ στην Ντόχα του Κατάρ για το 1000άρι τουρνουά της WTA.

Η Ελληνίδα τενίστρια στον επόμενο γύρο του τουρνουά θα αντιμετωπίσει την ιταλίδα, Παολίνι, που είναι στο νούμερο 8 της παγκόσμιας κατάταξης και σίγουρα θα έχει πολύ δύσκολο έργο για να πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο.