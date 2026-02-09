Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε άνετα 2-0 την Σονμέζ στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ντόχα

Λίγο περισσότερη από μία ώρα χρειάστηκε η Ελληνίδα τενίστρια για να πάρει τη νίκη
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open/ REUTERS/Edgar Su

Η Μαρία Σάκκαρη έπαιξε με άνεση και σιγουριά κόντρα στην Σονμέζ από την Τουρκία και κέρδισε 2-0 σετ (6-1, 6-3) στην πρεμιέρα του τουρνουά στην Ντόχα και πλέον θα παίξει με την Παολίνι για μία θέση στους «16». 

Σε μόλις 82 λεπτά κατάφερε η Μαρία Σάκκαρη (Νο. 52) να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σονμέζ (Νο. 85), καθώς έχασε μόλις τέσσερα γκέιμ στην Ντόχα του Κατάρ για το 1000άρι τουρνουά της WTA.

Η Ελληνίδα τενίστρια στον επόμενο γύρο του τουρνουά θα αντιμετωπίσει την ιταλίδα, Παολίνι, που είναι στο νούμερο 8 της παγκόσμιας κατάταξης και σίγουρα θα έχει πολύ δύσκολο έργο για να πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
74
66
40
35
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo