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Η «μάχη» για το τρόπαιο στην Premier League αλά Game of Thrones – Το εκπληκτικό AI video με το κυνηγητό στον «βασιλιά» Αρτέτα

Όλοι οι “οίκοι” της Premier League στο... κυνήγι του στέμματος
Η «μάχη» για το τρόπαιο στην Premier League αλά Game of Thrones – Το εκπληκτικό AI video με το κυνηγητό στον «βασιλιά» Αρτέτα
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Η Premier League ολοκλήρωσε την πρώτη της αγωνιστική, το τριήμερο που μας πέρασε, με την Άρσεναλ του Μιγκέλ Αρτέτα ξεκινάει νικηφόρα την προσπάθειά της, για υπεράσπιση του τίτλου που κατέκτησε την περασμένη σεζόν.

Η “μάχη” στη φετινή Premier League αναμένεται να είναι και φέτος συναρπαστική, με τις Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νιούκαστλ και Άστον Βίλα να είναι οι επικρατέστερες ομάδες που θα προσπαθήσουν να αποκαθηλώσουν την Άρσεναλ, με τον Μιγκέλ Αρτέτα να έχει φέτος στο “οπλοστάσιό’ του τον Χρήστο Τζόλη.

Οι fans της Premier League ανά τον κόσμο είναι πολλοί και έχουν μεγάλη έμπνευση. Με τη βοήθεια του AI, έχουν γεμίσει το διαδίκτυο με “διαμαντάκια”.

Ένα τέτοιο είναι και το ακόλουθο video, με τον Μιγκέλ Αρτέτα να είναι ο… Βασιλιάς της Premier League και τους ανταγωνίστριες ομάδες να εξαπολύουν επίθεση στο κάστρο του, για να του πάρουν το τρόπαιο.

Ένα video που θυμίζει Game of Thrones και που έχει “κυκλοφορήσει” έντονα στα social media. Όλοι οι “οίκοι” της Premier League στη “μάχη” για το τρόπαιο.

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