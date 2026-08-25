Ντιέγκο Μαραντόνα: Η θρυλική μπάλα από τα ιστορικά του γκολ στο Αργεντινή – Αγγλία του 1986 πωλήθηκε για 2,8 εκατομμύρια ευρώ

Η μπάλα από τον μεγάλο αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία στο Μουντιάλ του 1986, στον οποίο ο Ντιέγκο Μαραντόνα σημείωσε δυο από τα πιο ιστορικά του γκολ, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων (2,8 εκατ. Ευρώ).)

Θυμίζουμε ότι στον συγκεκριμένο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1986, ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της Αγγλίας δυο φορές. Αρχικά σκόραρε πρόλαβε τον Πίτερ Σίλτον στην έξοδο, βρίσκοντας όμως την μπάλα με το χέρι και στη συνέχεια πέρασε τη… μισή ομάδα των “τριών λιονταριών” στον τραγικό αγωνιστικό χώρο του “αζτέκα”, πετυχαίνοντας το “γκολ του αιώνα”, για τη νίκη της Αργεντινής με 2-1.

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Το μνημειώδες αυτό κειμήλιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου απέκτησε ιδιοκτήτη, αφού πωλήθηκε σε δημοπρασία. Το ποσό που δαπάνησε ο εν λόγω συλλέκτης για την “Adidas Azteca” μπορεί στο άκουσμά του να ζαλίζει, αλλά δεν ήταν αντάξιο των προσδοκιών των διοργανωτών της δημοπρασίας.

Diego Maradona’s 1986 World Cup ball has sold for $3.35m. Maradona scored against England with his hand, later calling it the ‘Hand of God’. Four minutes later, he beat five players to score the ‘Goal of the Century’. Argentina won 2-1 and went on to lift the World Cup. pic.twitter.com/oNndneKzuv — AJE Sport (@AJE_Sport) August 24, 2026

Diego Maradona scored 2 of the most unforgettable goals in the history of football against England (1986)



– Goal of the Century

– Hand of God https://t.co/20iL1lGuaL pic.twitter.com/vsI60zRDiv — Entertainment Archive (@_EntArchive) June 14, 2026

Κάποιες εκτιμήσεις ανέφεραν πως η μπάλα θα “έπιανε” τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια αλλά η τελική τιμή ήταν 3,3 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να γίνει γνωστός ο συλλέκτης που έδωσε τα χρήματα για να πάρει την μπάλα σπίτι του.