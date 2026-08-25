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Ντιέγκο Μαραντόνα: Η θρυλική μπάλα από τα ιστορικά του γκολ στο Αργεντινή – Αγγλία του 1986 πωλήθηκε για 2,8 εκατομμύρια ευρώ

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός ο συλλέκτης που έδωσε αυτό το τεράστιο ποσό, για να την πάρει σπίτι του
Ντιέγκο Μαραντόνα
Το ιστορικό γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα με το χέρι / Photo by: Sven Simon/picture-alliance/dpa/AP Images
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Η μπάλα από τον μεγάλο αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία στο Μουντιάλ του 1986, στον οποίο ο Ντιέγκο Μαραντόνα σημείωσε δυο από τα πιο ιστορικά του γκολ, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων (2,8 εκατ. Ευρώ).)

Θυμίζουμε ότι στον συγκεκριμένο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1986, ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της Αγγλίας δυο φορές. Αρχικά σκόραρε πρόλαβε τον Πίτερ Σίλτον στην έξοδο, βρίσκοντας όμως την μπάλα με το χέρι και στη συνέχεια πέρασε τη… μισή ομάδα των “τριών λιονταριών” στον τραγικό αγωνιστικό χώρο του “αζτέκα”, πετυχαίνοντας το “γκολ του αιώνα”, για τη νίκη της Αργεντινής με 2-1.

Το μνημειώδες αυτό κειμήλιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου απέκτησε ιδιοκτήτη, αφού πωλήθηκε σε δημοπρασία. Το ποσό που δαπάνησε ο εν λόγω συλλέκτης για την “Adidas Azteca” μπορεί στο άκουσμά του να ζαλίζει, αλλά δεν ήταν αντάξιο των προσδοκιών των διοργανωτών της δημοπρασίας.

Κάποιες εκτιμήσεις ανέφεραν πως η μπάλα θα “έπιανε” τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια αλλά η τελική τιμή ήταν 3,3 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να γίνει γνωστός ο συλλέκτης που έδωσε τα χρήματα για να πάρει την μπάλα σπίτι του.

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