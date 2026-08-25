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Λέφσκι Σόφιας: Πριμ 2 εκατομμυρίων ευρώ στους παίκτες της βουλγαρικής ομάδας, για πρόκριση επί της ΑΕΚ

Σε περίπτωση πρόκρισης στη League Phase του Champions League, οι παίκτες της Λέφσκι Σόφιας θα πάρουν ένα σημαντικό “δώρο”
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η Λέφσκι Σόφιας έρχεται στην Αθήνα, για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ (26.08.2026, 22:00,Newsit.gr), που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Πέρα από τη λάμψη του Champions League, οι παίκτες της Λέφσκι Σόφιας έχουν έναν ακόμα πολύ καλό λόγο για να τα δώσουν όλα κόντρα στην ΑΕΚ, καθώς θα πάρουν ένα σημαντικό πριμ.

Σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ, η διοίκηση της Λέφσκι Σόφιας έχει υποσχεθεί 2 εκατομμύρια ευρώ πριμ στους ποδοσφαιριστές σε περίπτωση που αποκλείσουν την ΑΕΚ και πάρουν την πρόκριση στη League Phase του Champions League..

Αξίζει να αναφέρουμε πως το ποσό είναι τεράστιο, για τα δεδομένα της χώρας.

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