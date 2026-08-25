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Αθλητικά

Ξεσηκωμός στους φίλους της Μπραν – Η ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ είναι λίγο πριν το sold out

Λίγες θέσεις στα VIP φαίνεται πως έχουν απομείνει χωρίς κάτοχο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Οι φίλοι της Μπραν αναμένεται να δώσουν «βροντερό» παρών την Πέμπτη (27.08.2026) στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase του Conference League (1-1 το ματς της Τούμπας).

Όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα στη Νορβηγία, το Brann Stadion χωρητικότητας 17.500 θεατών θα είναι κατάμεστο, με ελάχιστα εισιτήρια στα VIP του γηπέδου να παραμένουν απούλητα και να ψάχνουν κάτοχο. Θεωρείται θέμα ωρών το Μπραν – ΠΑΟΚ να γίνει sold out από πλευράς γηπεδούχων.

Απ’ τη μεριά του, ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει έναν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων, τιμής 20 και 35 ευρώ, με την προθεσμία για αγορά τους να λήγει απόψε στις 21:00.

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Αθλητικά
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