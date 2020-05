H 52χρονη μητέρα του Νέιμαρ βρίσκεται ξανά σε σχέση με τον 23χρονο Τιάγκο Ράμος και το ρεπορτάζ τους θέλει να ετοιμάζονται να παντρευτούν.

Η Ναντίν Γκονσάλβες είχε γίνει είδηση όταν έκανε γνωστό ότι είναι ζευγάρι με ένα νεαρό μοντέλο, που δούλευε σε ένα από τα εστιατόρια του γιου της και αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν. Λίγους μήνες μετά όμως, οι δυο τους χώρισαν, με τα δημοσιεύματα να θέλουν τον ίδιο τον Νέιμαρ να διαφωνεί με τη σχέση αυτή και να προκαλεί ουσιαστικά το χωρισμό.

Η Ναντίν και ο Τιάγκο όμως, είναι πλέον και πάλι μαζί, με τη μητέρα του Νέιμαρ να του έχει νοικιάσει και σπίτι κοντά της, ενώ τα πλάνα τους περιλαμβάνουν πλέον και γάμο.

