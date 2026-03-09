Αθλητικά

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε τον Αντρέας Όμπστ μέχρι το 2029

Κάτοικος Μονάχου θα παραμείνει ο διεθνής Γερμανός γκαρντ
Ο Αντρέας Ομπστ
Ο Αντρέας Ομπστ με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου (BEGUM UNAL / EUROKINISSI)

Ο Αντρέας Όμπστ πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με την Μπάγερν Μονάχου στη Euroleague και η γερμανική ομάδα κατάφερε να τον “δέσει” στη Βαυαρία και για τα επόμενα χρόνια.

Παρά το ενδιαφέρον πολλών ομάδων της Euroleague, μεταξύ των οποίων και η Μπαρτσελόνα, ο Αντρέας Όμπστ έκλεισε τα αυτιά του στις… σειρήνες και υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Μπάγερν Μονάχου.

Οι “Βαυαροί” ανακοίνωσαν μάλιστα, την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τον Γερμανό “μπομπέρ” να μένει στην ομάδα για τρία ακόμη χρόνια και μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Τη φετινή σεζόν, ο Όμπστ “μετράει” 15,2 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ κατά μέσο όρο στα παιχνίδια της Μπάγερν Μονάχου στη Euroleague.

