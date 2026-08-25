Αθλητικά

Η Μπάγερν Μονάχου καραδοκεί για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα: «Αρέσει πολύ στον Βενσάν Κομπανί»

Γερμανός δημοσιογράφος ανέφερε την «λατρεία» του προπονητή της Μπάγερν Μονάχου για τον Έλληνα εξτρέμ
Ο Καρέτσας
Ο Καρέτσας μετά από χαμένη ευκαιρία της Ντόρτμουντ / REUTERS/Teresa Kroeger
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και ο Βενσάν Κομπανί φαίνεται πως έχει ήδη ξεχωρίσει την περίπτωσή του.

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου γνώρισε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα από την πορεία του στο βέλγικο πρωτάθλημα, μιας και είναι ο ίδιος Βέλγος και σύμφωνα με όσα ανέφερε ένας Γερμανός δημοσιογράφος της Bild τον έχει χαρακτηρίσει ως καλό ποδοσφαιριστή.

«Παλαιότερα ήμουν ρεπόρτερ της Μπάγερν Μονάχου, οπότε γνωριζόμαστε λίγο και ανταλλάξαμε χαιρετισμούς. Στη συνέχεια μιλήσαμε για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Κομπανί γνωρίζει ότι πλέον καλύπτω το ρεπορτάζ της Ντόρτμουντ. Μου είπε ποιον παίκτη θεωρεί αρκετά καλό: το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Καρέτσα, τον Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει και βελγικό υπόβαθρο. Έπαιζε στη Γκενκ και μεγάλωσε στο Βέλγιο.

Ο Κομπανί μου είπε ότι είναι πραγματικά πολύ καλός και ότι θα πρέπει να τον έχω υπόψη μου. Μάλιστα, από τον τρόπο που το είπε, σχεδόν μου έδωσε την εντύπωση ότι τον είχε στη λίστα του εδώ και αρκετό καιρό. Του αρέσει πάρα πολύ ως παίκτης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος, Μίκαελ Σρόερ.

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