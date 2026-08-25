Το πρόγραμμα των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τους δύο πρώτους και τους δύο τελευταίους να κοντράρονται στα δύο μεγάλα ντέρμπι που έβγαλε η κληρωτίδα.

Η κλήρωση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έβγαλε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης, ενώ μία αγωνιστική νωρίτερα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ στην Τούμπα.

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Οι Θεσσαλονικείς θα υποδεχθούν και τον ΟΦΗ την πρώτη αγωνιστική σε μία επανάληψη του περσινού τελικού. Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει και τον Άρη και δεδομένα έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα, μιας και θα βρει μπροστά του δύο από τους πέντε μεγάλους του πρωταθλήματος.

Ενδιαφέρον σημειώνει το αντάμωμα του Ολυμπιακού με τον Ελ Αραμπί, καθώς οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την Μαρκό την τέταρτη αγωνιστική. Ιστορικό χαρακτήρα θα έχει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, μιας και οι πράσινοι θα δώσουν ακόμα ένα ματς στη Λεωφόρο, χωρίς βέβαια να είναι γηπεδούχοι.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase

1η αγωνιστική: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός (1-3/9)

2η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Βόλος (8-10/9)

3η αγωνιστική: Ρεπό (15-17/9)

4η αγωνιστική: Μαρκό – Ολυμπιακός (27-29/10)

5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (2/12)

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase

1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου (1-3/9)

2η αγωνιστική: Ρεπό (8-10/9)

3η αγωνιστική: Κηφισιά – Παναθηναϊκός (15-17/9)

4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Άρης (27-29/9)

5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (2/12)

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase

1η αγωνιστική: Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ (1-3 Σεπτεμβρίου)

2η αγωνιστική: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (8-10 Σεπτεμβρίου)

3η αγωνιστική: Ρεπό (15-17 Σεπτεμβρίου)

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (27-29 Οκτωβρίου)

5η αγωνιστική: ΑΕΚ – Λεβαδειακός ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR [2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα)]

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase