ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στη ρεβάνς με την Μπραν

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Μπραν στη ρεβάνς του 1-1 για τα πλέι οφ του Conference League (27/08/26, 20:00) και θα παραταχθεί ξανά χωρίς τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς η UEFA απάντησε αρνητικά στην έφεση του «δικεφάλου του Βορρά».

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα στο ματς με την Άντερλεχτ και θα χάσει και το δεύτερο ματς του ΠΑΟΚ με την Μπραν, το οποίο θα κρίνει την είσοδο των Θεσσαλονικέων στη League Phase του Conference League.

Η UEFA ήταν αρνητική στην έφεση του ΠΑΟΚ, προκειμένου να μειωθεί η ποινή των δύο αγωνιστικών που του είχε επιβληθεί και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Σέρβος αρχηγός του «δικεφάλου του Βορρά» να μείνει εκτός του «τελικού» και να επιστρέφει στην Ευρώπη σε περίπτωση πρόκρισης της ομάδας του.