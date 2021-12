Η Μπαρτσελόνα έμεινε στο 1-1 στην έδρα της δεύτερης της βαθμολογίας Σεβίλλη και έκανε… δώρο στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία και αύξησε τη διαφορά της στην πρώτη θέση της “La Liga” στο +5.

Οι Σεβιγιάνοι προηγήθηκαν στην αναμέτρηση στο 32′ με άψογο πλασέ του Γκόμες μετά από κόρνερ, αλλά οι Καταλανοί ισοφάρισαν λίγο πριν το ημίχρονο, με κεφαλιά του Αραούχο. Οι γηπεδούχοι έμειναν και με παίκτη λιγότερο στο δεύτερο ημίχρονο, αφού ο Κουντέ αποβλήθηκε στο 64′ με απευθείας κόκκινη κάρτα, επειδή πέταξε με νεύρα την μπάλα στο πρόσωπο του Ζόρντι Άλμπα.

Το 1-1 έμεινε έτσι μέχρι τέλους, με τη Σεβίλλη να χάνει δύο βαθμούς και να απομακρύνεται από την κορυφή της βαθμολογίας, την ώρα που η Μπαρτσελόνα παραμένει χαμηλά, έχοντας μόλις 28 βαθμούς (-15 από τη Ρεάλ).

Kounde might be the dumbest player ever 😭😭😭😭pic.twitter.com/DrBXHKLb8M