Οι φήμες για την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα έχουν “φουντώσει” εδώ και καιρό, όμως στην Ισπανία κάνουν πλέον λόγο για οριστική συμφωνία των δύο πλευρών.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Καταλανίας αποκάλυψε ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσά τους έχουν ουσιαστικά καταλήξει σε συμφωνία και απομένουν λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετεγγραφή του Μέσι στην Μπαρτσελόνα.

Τα οικονομικά προβλήματα των Καταλανών είχαν οδηγήσει τον Αργεντινό σούπερ σταρ στην Παρί Σεν Ζερμέν πριν δύο χρόνια, αλλά το συμβόλαιό του με τους Παριζιάνους τελειώνει το καλοκαίρι και η κοινή επιθυμία του Μέσι και των “μπλαουγκράνα” για νέα συνεργασία φαίνεται ότι θα φέρει την ιστορική επιστροφή στο Καμπ Νόου, έστω και με πολύ χαμηλές απολαβές.

🚨🚨✅| BREAKING: FC Barcelona & Leo Messi are about to reach TOTAL AGREEMENT! Everything is almost COMPLETED.@CatalunyaRadio [🎖️] pic.twitter.com/OmJQmts7Ut