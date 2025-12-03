Η Μπαρτσελόνα θα ανανεώσει με τη Euroleague μετά από συνάντηση του Λαπόρτα με τον Μοτιεγιούνας

Η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με το Sport24, έχει έρθει σε συμφωνία με τη Euroleague για να υπογράψει νέο 10ετές συμβόλαιο με τη διοργάνωση, παρά τις όποιες αμφιβολίες είχε εδώ και καιρό.

Ο Λαπόρτα συναντήθηκε με τον Μοτιεγιούνας και όπως φαίνεται βγήκε λευκός καπνός, με τον Λιθουανό να αποσπά τη χρήσιμη υπογραφή του Καταλανού, για την παραμονή της Μπαρτσελόνα στη Euroleague.

Το deadline για τις ανανεώσεις των συμβάσεων με τη διοργάνωση είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2026 και πιθανότατα μέχρι τότε θα έχει ξεκαθαρίσει ολοκληρωτικά η υπόθεση των Καταλανών και όχι μόνο.

Και η Φενερμπαχτσέ είναι κοντά στη συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας της με τη Euroleague. Η συμφωνία της Μπαρτσελόνα με τον Μοτιεγιούνας, ίσως παρακινήσει και τη Ρεάλ Μαδρίτης να παραμείνει στη διοργάνωση, καθώς σίγουρα δε θέλει να χάσει τον κλασικό της αντίπαλο στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Όπως έχει γίνει γνωστό οι ομάδες της Euroleague από 20 θα αυξηθούν στις 24, με το διαχωρισμό σε δύο περιφέρειες να είναι αρκετά πιθανός. Η Βιλερμπάν είναι το πιο πιθανό να αποχωρήσει από τη διοργάνωση, μιας και δεν πληρεί ούτε φέτος το ελάχιστο budget που έχει θέσει η διοργάνωση.