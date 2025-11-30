Η Μπράιτον αποθέωσε τον Τζίμα: «Θυμηθείτε το όνομά του»

Ο Στέφανος Τζίμας πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Μπράιτον με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και στο 88′ «κλείδωσε» τη νίκη της ομάδας του με το γκολ που πέτυχε.

Έγινε ο 14ος Έλληνας που σκοράρει στην Premier League. Ο Τζίμας είχε ξανασκοράρει με τη φανέλα της Μπράιτον στο League Cup. Τώρα ήρθε το γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και ακολούθησε η αποθέωση από την ομάδα του.

Stefanos Tzimas 88′



Premier League | Nottingham 0-2 Brightonpic.twitter.com/x5tjVNLMpQ — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 30, 2025

Remember the name, Stefanos Tzimas. pic.twitter.com/JXapr9DWHh — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 30, 2025

«Θυμηθείτε το όνομα του Στέφανου Τζίμα», έγραψε η Μπράιτον στην ανάρτησή της για τον Έλληνα επιθετικό, αποδεικνύοντας την πίστη της στο ταλέντο του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.