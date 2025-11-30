Αθλητικά

Η Μπράιτον αποθέωσε τον Τζίμα: «Θυμηθείτε το όνομά του»

Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το πρώτο του τέρμα στην Premier League
Στέφανος Τζίμας
Ο Στέφανος Τζίμας με τη φανέλα της Μπράιτον/ REUTERS/Chris Radburn

Ο Στέφανος Τζίμας πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Μπράιτον με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και στο 88′ «κλείδωσε» τη νίκη της ομάδας του με το γκολ που πέτυχε.

Έγινε ο 14ος Έλληνας που σκοράρει στην Premier League. Ο Τζίμας είχε ξανασκοράρει με τη φανέλα της Μπράιτον στο League Cup. Τώρα ήρθε το γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και ακολούθησε η αποθέωση από την ομάδα του.

 

«Θυμηθείτε το όνομα του Στέφανου Τζίμα», έγραψε η Μπράιτον στην ανάρτησή της για τον Έλληνα επιθετικό, αποδεικνύοντας την πίστη της στο ταλέντο του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.

