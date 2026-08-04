Η Ναϊμέγκεν συμφώνησε να πουλήσει τον καλύτερο παίκτη της λίγο πριν το ματς με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί απόψε τη Ναϊμέγκεν (21:00, Newsit.gr, COSMOTE SPORT 1 HD), στην πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Λίγες ώρες πριν από το ματς στο Φάληρο, η Ναϊμέγκεν είχε μια σημαντική εξέλιξη για το ρόστερ της, αφού έγινε γνωστή η είδηση της συμφωνίας της με την Αϊντχόφεν για την πώληση του Κοντάι Σάνο.

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Ο Ιάπωνας μέσος είναι κατά πολλούς ο κορυφαίος παίκτης της Ναϊμέγκεν, με την ολλανδική ομάδα να βάζει 14,5 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της (+ κάποια μπόνους) από την πώλησή του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από την Ολλανδία, ο Σάνο δεν θα αγωνιστεί στο αποψινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αφού οι διαδικασίες κινούνται πολύ γρήγορα και η μετεγγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα.

Ο 22χρονος εντάχθηκε στη Ναϊμέγκεν το 2023, ενώ κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν αγωνίστηκε σε 39 παιχνίδια έχοντας 8 ασίστ και 3 γκολ.