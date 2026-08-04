Αθλητικά

Μοχάμεντ Σαλάχ: Μετεγγραφικό «μπαμ» η Τράμπζονσπορ με τον Αιγύπτιο επιθετικό, σύμφωνα με τους Τούρκους

Ο Αιγύπτιος επιθετικός κάνει ένα ηγεμονικό συμβόλαιο για να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία
Reuters
Reuters/Troy Wayrynen
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Η Τραμπζονσπόρ φέρεται πως κάνει μια τεράστια μετεγγραφική κίνηση. Η τουρκική ομάδα φαίνεται πως θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Μοχάμεντ Σαλάχ, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαπουντζόγλου.

Ο 34χρονος Μοχάμεντ Σαλάχ εμφανίζεται να υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Τράμπζονσπορ, η οποία τερμάτισε την προηγούμενη σεζόν στην τρίτη θέση στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Οι ανακοινώσεις της συγκεκριμένης συμφωνίας φαίνεται πως απομένουν για να ολοκληρωθεί μια από τις κορυφαίες μετεγγραφές του καλοκαιριού. Έτσι, μετά το άκρως επιτυχημένο πέρασμά του από την Λίβερπουλ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία.

Το συμβόλαιο του Αιγύπτιου επιθετικού θα είναι ηγεμονικό, αφού θα του αποφέρει 17 εκατ. ευρώ ετησίως. Ρεπορτάζ από την Τουρκία αναφέρουν ότι θα λαμβάνει και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό (20%) από τα κέρδη των πωλήσεων των εμφανίσεων με το όνομά του.

Η Τραμπζονσπόρ έδινε μεγάλη μάχη με την Μπεσίκτας, για να κάνει δικό της τον Μοχάμεντ Σαλάχ και φαίνεται πως τελικά βγήκε νικήτρια.

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