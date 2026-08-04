ΑΕΚ: Ο Μίλαν Βιτάλις έρχεται σήμερα στην Αθήνα για την Ένωση



Η ΑΕΚ έφτασε πριν από λίγες ώρες σε συμφωνία με την Γκιόρ Ότο για τον Μίλαν Βιτάλις και ο Ούγγρος μέσος έρχεται απόψε το βράδυ (04.08.2026) στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του.

Ο Μίλαν Βιτάλις αναμένεται να φτάσει στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” στις 22:00. Ο 24χρονος μέσος αφού περάσει τα απαραίτητα ιατρικά θα υπογράψει το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ (οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τετραετή διάρκεια). Η οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Γκιόρ και το “δικέφαλο” έκλεισε περίπου στα 2.500.000 ευρώ.

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Ο πρώην πλέον αρχηγός της Γκιόρ έχει φουλ αγωνιστικό ρυθμό, “μετρώντας” ήδη 5 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις σε προκριματικά διοργάνωσης της UEFA, κάτι που σημαίνει πως δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα πλέι οφ του Champions League.

Ο Ούγγρος μέσος θα αποτελέσει την 5η μετεγγραφή της ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι, μετά τους Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ. Να σημειωθεί πως ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε τριήμερο ρεπό στους παίκτες του μετά την επιστροφή από το Άπελντορν και έτσι ο Βιτάλις θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση μαζί με τους νέους του συμπαίκτες την Πέμπτη (06.08.2026).