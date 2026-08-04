Ο Λιονέλ Μέσι έκανε δωρεά 80.000 ευρώ για την αποκατάσταση πυρόπληκτης περιοχής στη Μαδρίτη

Η Μαδρίτη επλήγη από πυρκαγιές και ο Λιονέλ Μέσι θέλησε να δείξει για μια ακόμα φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και προχώρησε σε μια σπουδαία πρωτοβουλία, στηρίζοντας οικονομικά την περιοχή Σιέρα Οέστε.

Ο Λιονέλ Μέσι δώρισε 80.000 ευρώ για την περιοχή της Μαδρίτης, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η φωτιά, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τις ζωές ανθρώπων που επηρρεάστηκαν τόσο ξαφνικά από τις καταστροφές που άφησε η πηρκαγιά.

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Η περιφερειακή πρόεδρος, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, ευχαρίστησε, δημόσια, τον Λιονέλ Μέσι. Στην ανάρτησή της, σημειώνει τα εξής: “Ο Λέο Μέσι δώρισε 80.000 ευρώ για την αποκατάσταση της περιοχής Sierra Oeste της Μαδρίτης. Θέλω να τον ευχαριστήσω και να του πω ότι οι κάτοικοι της Μαδρίτης ανυπομονούν να τον υποδεχτούν σύντομα, για να του χαρίσουν το χειροκρότημα που του αξίζει”.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λιονέλ Μέσι προχωρά σε μια δωρεά. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής έχει αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική δράση μέσω του “Leo Messi Foundation”, το οποίο ιδρύθηκε το 2007 με στόχο τη στήριξη ευάλωτων παιδιών στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού.

Το 2020, προσέφερε 500.000 ευρώ σε νοσοκομεία της Αργεντινής για την αγορά αναπνευστήρων, μόνιτορ και ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Την ίδια χρονιά, δώρισε ακόμη 1 εκατομμύριο ευρώ στο “Hospital Clínic” της Βαρκελώνης και σε άλλα ισπανικά κέντρα υγείας για τη μάχη κατά της πανδημίας.

Παράλληλα, ως πρεσβευτής της UNICEF από το 2010, έχει πρωτοστατήσει σε πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας για την Αϊτή μετά τον καταστροφικό σεισμό, καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά που επηρεάστηκαν από τον πόλεμο στη Συρία.