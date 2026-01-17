Η Νιγηρία κατέκτησε την 3η θέση στο Copa Africa νικώντας 4-2 στα πέναλτι την Αίγυπτο του μοιραίου Σαλάχ

Η Νιγηρία κατάφερε να κερδίσει στα πέναλτι την Αίγυπτο με 4-2 (0-0 κανονική διάρκεια και παράταση), με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νουαμπαλί, που απέκρουσε τις εκτελέσεις των Σαλάχ και Μαρμούς.

Στην κανονική διάρκεια του αγώνα η Νιγηρία βρήκε γκολ στο 36′ με τον Ονουάτσου, όμως αυτό ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λούκμαν βρήκε δίχτυα κόντρα στην Αίγυπτο, όμως και πάλι το τέρμα ακυρώθηκε, αυτή τη φορά για οφσάιντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο ομάδες δεν βρήκαν κάποιο τέρμα μέχρι το φινάλε του αγώνα, αλλά και της παράτασης, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να οδηγηθεί στα πέναλτι, που «μίλησε» ο τερματοφύλακας της Νιγηρίας με αποκρούσεις στα πέναλτι των δύο πιο ποιοτικών παικτών της Αιγύπτου (Σαλάχ και Μαρμούς).

Βασικός για τους νικητές αγωνίστηκε ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι του Ολυμπιακού.

Τα πέναλτι

Νιγηρία: Ντελέ Μπασιρού 0-0 (το έπιασε ο Σομπέιρ)

Αίγυπτος: Σαλάχ 0-0 (το έπιασε ο Μουαμπαλί)

Νιγηρία: Άνταμς 0-1

Αίγυπτος: Μαρμούς 0-1 (το έπιασε ο Μουαμπαλί)

Νιγηρία: Σιμόν 0-2

Αίγυπτος: Ράμπια 1-2

Νιγηρία: Ιβόμπι 1-3

Αίγυπτος: Σαμπέρ 2-3

Νιγηρία: Λούκμαν 2-4

Ο τελικός της διοργάνωσης είναι αύριο (18/01/26, 21:00) με το Μαρόκο του Ελ Κααμπί να αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη.