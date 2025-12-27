Η Νιγηρία προκρίθηκε στα νοκ-άουτ του Copa Africa μετά και το 3-2 επί της Τυνησίας

Με τον Αντεμόλα Λούκμαν να δίνει δύο ασίστ αλλά και να σκοράρει (έκανε το 3-0 στο 67′) η Νιγηρία έγινε η δεύτερη ομάδα -μετά την Αίγυπτο- που εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ του Copa Africa.

Αν και έκανε τα… εύκολα, δύσκολα, η Νιγηρία του Έρικ Τσέλε πέτυχε το 2/2 στον 3ο όμιλο του Copa Africa, επικρατώντας με 3-2 της Τυνησίας.

Ο Οσιμέν στο 44′ και ο Ντιντί στο 50′ έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στους «σούπερ αετούς» αλλά η Τυνησία δεν τα παράτησε και ξαναμπήκε στο ματς στα τελευταία λεπτά, σημειώνοντας δυο γκολ με τους Τάλμπι (74’) και Αμπντί (87’ με πεν.), χωρίς όμως να κόψει τελικά το «τρίποντο» από τη Νιγηρία.

Παρά την ήττα της, πάντως, παρέμεινε στη δεύτερη θέση του γκρουπ, μετά το 1-1 που προηγήθηκε ανάμεσα στην Ουγκάντα και στην Τανζανία.

Οι Τανζανοί άνοιξαν το σκορ με τον Μσούβα στο 59′ από την “άσπρη βούλα”, αλλά η Ουγκάντα αντέδρασε και έφτασε στην ισοφάριση με τον Ικεπάζου στο 80′. Μάλιστα, λίγο έλειψε να κάνει και την απόλυτη ανατροπή στο 90+1′ αλλά ο Οκέλο από το σημείο του πέναλτι κλώτσησε την ευκαιρία για τη νίκη της ομάδας του στέλνοντας την μπάλα ψηλά άουτ.

Δεν άγγιξε όμως μόνο η Ουγκάντα τη νίκη, καθώς μετά από ολέθριο λάθος του Ονιάγκο στο 90+3′ η μπάλα έφτασε στον Εμπομβά αλλά ο μέσος από την Τανζανία δεν κατάφερε στη κενή εστία να σκοράρει.

Αυτό το αποτέλεσμα δεν άφησε καμία ομάδα ικανοποιημένη, καθώς αμφότερες έχουν από έναν βαθμό.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου μετά από 2 ματς

Νιγηρία 6

Τυνησία 3

Τανζανία 1

Ουγκάντα 1