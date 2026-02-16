Η ομάδα των «Αστέρων» κατέκτησε το ΝΒΑ All Star Game 2026

Σε ένα πρωτότυπο φορμάτ που κέρδισε τις εντυπώσεις, η ομάδα των αστέρων ήταν αυτή που έφθασε στη νίκη και κατέκτησε το τρόπαιο στο All Star Game του NBA για το 2026, με δύο νίκες σε ματς των 12 λεπτών.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, είχαμε φέτος τρεις ομάδες να αγωνίζονται στο All Star Game του NBA, με την ομάδα των Αστέρων, αποτελούμενη από τους Ντέβιν Μπούκερ, Κέιντ Κάνινγχαμ, Τζέιλεν Ντούρεν, Άντονι Έντουαρντς, Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Τζόνσον, Σκότι Μπαρνς και Τσετ Χόλμγκρεν να επικρατεί στον τελικό με 47-21 της ομάδας των Λωρίδων, την οποία και συνέθεσαν παίκτες που έχουν κατακτήσει μετάλλια με την Team USA: Λεμπρόν Τζέιμς, Καουάι Λέοναρντ, Κέβιν Ντουράντ, Τζέιλεν Μπράουν, Τζέιλεν Μπράνσον, ΝτεΆρον Φοξ και Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο Άντονι Έντουαρντς των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ έκανε τη διαφορά για τους νικητές και αναδείχθηκε MVP του All Star Game, που διεξήχθη φέτος στο Λος Άντζελες.

Προηγήθηκαν τρία παιχνίδια, με τη συμμετοχή και της ομάδας του Κόσμου, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, Νίκολα Γιόκιτς, Λούκα Ντόντσιτς, Ντένι Άβντιγια, Τζάμαλ Μάρεϊ, Νόρμαν Πάουελ, Άλπερεν Σενγκούν, Πασκάλ Σιακάμ, Καρλ-Άντονι Τάουνς.

Στο πρώτο ματς, η ομάδα των Αστέρων επικράτησε με 37-35 της ομάδας του Κόσμου με τον Άντονι Έντουαρντς να είναι και πάλι ο πρωταγωνιστής και πρώτος σκόρερ με 13 πόντους.

Ακολούθησε η νίκη των Λωρίδων με 40-42 επί της ομάδας των Αστέρων, με τον Τζέιλεν Μπράουν να έχει 11 πόντους και 3 ριμπάουντ, με τις δύο ομάδες να συναντώνται και στον τελικό, αλλά με διαφορετικό αποτέλεσμα.

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε δε, με τις Λωρίδες να “λυγίζουν” την ομάδα του Κόσμου με 48-45. Ο Γουενμπανιάμα είχε 19 πόντους για τους ηττημένους, αλλά ο Λέοναρντ με 31 πόντους ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη και την πρόκριση στη δική του ομάδα.

Το νέο φορμάτ κέρδισε πάντως τις εντυπώσεις, αφού τα ματς ήταν πολύ ανταγωνιστικά.