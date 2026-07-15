Η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη στη Super League: «Συνεργάτης της κυβέρνησης ο Αλαφούζος, υπεύθυνος της καμπάνιας του ο Σαββίδης»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβγαλε τη Super League από το αδιέξοδο για την προεδρία, με την απόφαση να τη “μοιραστεί” με τον Γιάννη Αλαφούζο, αλλά αφού πρώτα έριξε “βολές” στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον Ιβάν Σαββίδη, τον Μάκη Γκαγκάτση και την κυβέρνηση.

Στην ομιλία του στο δ.σ. της Super League, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ζήτησε να αποφευχθεί το… πραξικόπημα από την ΕΠΟ και έκανε λόγο για εκφυλισμό της διαδικασίας για την ανάδειξη του νέου προέδρου.

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Η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη

“Θα ήθελα στο ξεκίνημα της διαδικασίας να πω μερικά πράγματα για όσα έχουν συμβεί και για την εξέλιξη των εκλογών. Μετά τις δυο πρώτες άκαρπες διαδικασίες, έκανα μια πρόταση μέσης λύσης, να εκλέξουμε ως πρόεδρο της Super League για τα επόμενα δυο χρόνια έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι κοινής αποδοχής και μάλιστα πρότεινα ενδεικτικά την κυρία Κοξένογλου από τον Ατρόμητο, τον κύριο Λυσάνδρου από την ΑΕΚ και τον κύριο Μποροβήλο από τον Αστέρα. Η επιλογή είχε ξεκάθαρα να κάνει με το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν εμπειρία στη διοίκηση του συνεταιρισμού στο παρελθόν και όλοι με θετικό πρόσημο.

Φυσικά θα μπορούσα να ακούσουμε και οποιαδήποτε άλλη πρόταση από άλλες ομάδες για πρόεδρο κοινής αποδοχής, που να έχει την ικανότητα και την γνώση για να ανταποκριθεί στην θέση του προέδρου.

Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που η ΑΕΚ έσπευσε να αρνηθεί μια τέτοια υποψηφιότητα. Οι φίλαθλοι όλων των ομάδων και κυρίως των ΜΕΓΑΛΩΝ δεν θέλουν προφανώς τις ομάδες τους δεκανίκια, τις θέλουν πρωτοπόρες σε όλα τα επίπεδα, αλλά τέλος πάντων αυτό αποφάσισε η ΑΕΚ, το σέβομαι.

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Πέρα από τις προτάσεις, η διαδικασία έχει ήδη αμαυρωθεί και εκφυλιστεί! Με πολιτικές πιέσεις, εκβιασμούς επανειλημμένες φορές από το Μαξίμου και την κυβέρνηση σε ομάδες για να ψηφίσουν το συνεργάτη της κυβέρνησης, τον κύριο Αλαφούζο. Από τον κ. Σαββίδη του ΠΑΟΚ που έκανε τον υπεύθυνο καμπάνιας του Αλαφούζου και του Παναθηναϊκού, στέλνοντας ακόμα και γραπτά μηνύματα σε ομάδες όπου ζητούσε επιτακτικά να ψηφίσουν τον κύριο Αλαφούζο και σε μερικές περιπτώσεις θα καλυπτόταν και το μπάτζετ των ομάδων τους αν ήταν καλά παιδιά!

Τα παραπάνω τα καταγγέλλω, τα θεωρώ τραγικά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Την ίδια πίεση από τον Ιβάν Σαββίδη είχε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, όπως μας έχει ενημερώσει ο ίδιος, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος τελικά ενέδωσε στις πιέσεις και έφερε μια προσυνεννοημένη και στημένη πρόταση εδώ, ώστε να βρει δικαιολογία να ψηφίσει τον κύριο Αλαφούζο ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ. Αυτό απαγορεύεται, δεν έχει συμβεί ΠΟΤΕ.

Τους καλώ και τώρα, την ύστατη στιγμή να μην κάνουν αυτό το λάθος. Να μην γίνει αυτό το πραξικόπημα από την ΕΠΟ και τον κύριο Γκαγκάτση, να μην αμαυρώσει και αλλοιώσει με την ψήφο το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας.

Και θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη του συνεταιρισμού για την πρόθεση της ΕΠΟ να ορίσει πρόεδρο στη Super League. Κάτι τόσο κόντρα στη δημοκρατική και θεσμική λογική. Ο καθένας μας, ο Κομπότης, ο Μπέος, ο Αλαφούζος, ο Ηλιόπουλος θέλουν να μπορούν να εκλέξουν οι ίδιοι τον Πρόεδρο, έναn από εμάς, όχι να το κρίνει η ΕΠΟ.

Δεν επιτρέπεται η ΕΠΟ να εκλέξει πρόεδρο της Super League.

Η θέση μου ήταν ξεκάθαρη για το λόγο που δεν θέλω τον κύριο Αλαφούζο πρόεδρο του συνεταιρισμού. Είναι ένας άνθρωπος που στο ποδόσφαιρο έχει μόνον αποτυχίες και τίποτα άλλο. Το ίδιο και στο κανάλι ουραγός και τα Media με τραγικά αποτελέσματα. Δε θέλω την ίδια τύχη στον συνεταιρισμό.

Επειδή δε συμφωνείτε να πάμε σε πρόσωπο κοινής αποδοχής και για να μη γίνει το πραξικόπημα της ΕΠΟ, εγώ θα είμαι και πάλι υποψήφιος όπως και ο κύριος Αλαφούζος, προτείνω σε περίπτωση ισοπαλίας να γίνει κλήρωση και η ΕΠΟ να ψηφίσει λευκό.

Δεν επιτρέπεται η ΕΠΟ να εκλέξει Πρόεδρο, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ”.