Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός: Κοινό πανό από τους οπαδούς των δύο ομάδων στο φιλικό παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ραπίντ Βιέννης σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία και οι οπαδοί των δύο ομάδων σήκωσαν ένα κοινό πανό στην κερκίδα του γηπέδου.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και της Ραπίντ Βιέννης είναι αδερφοποιημένοι εδώ και 25 χρόνια, γεγονός που γιόρτασαν με το πανό τους, στο πλαίσιο του φιλικού αγώνα των δύο ομάδων στην Ολλανδία.

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“Η ελευθερία μας λάμπει έντονα, στα χρώματα πράσινο και λευκό”, ήταν το μήνυμα σε ένα δεύτερο πανό κάτω από τα σήματα των δύο ομάδων και τον αριθμό 25.

Το πράσινο χρώμα “δένει” τις δύο ομάδες.