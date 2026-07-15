Αθλητικά

Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός: Κοινό πανό από τους οπαδούς των δύο ομάδων στο φιλικό παιχνίδι

Αδελφοποιημένοι είναι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και της Ραπίντ Βιέννης
Παναθηναϊκός
Το πανό στο Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ραπίντ Βιέννης σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία και οι οπαδοί των δύο ομάδων σήκωσαν ένα κοινό πανό στην κερκίδα του γηπέδου.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και της Ραπίντ Βιέννης είναι αδερφοποιημένοι εδώ και 25 χρόνια, γεγονός που γιόρτασαν με το πανό τους, στο πλαίσιο του φιλικού αγώνα των δύο ομάδων στην Ολλανδία.

“Η ελευθερία μας λάμπει έντονα, στα χρώματα πράσινο και λευκό”, ήταν το μήνυμα σε ένα δεύτερο πανό κάτω από τα σήματα των δύο ομάδων και τον αριθμό 25.

Το πράσινο χρώμα “δένει” τις δύο ομάδες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
306
88
86
63
51
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo