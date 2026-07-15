Αθλητικά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χειροκρότησε την Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Αθήνας – Στο box της ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Στο πλευρό της Σάκκαρη στους αγώνες της Αθήνας, η οικογένεια Μητσοτάκη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει της προσπάθειές της στο 250άρι τουρνουά της WTA στην Αθήνα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην κερκίδα και για το ματς με την Χάριετ Νταρτ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε να χειροκροτεί την Μαρία Σάκκαρη στο παιχνίδι με την Χάριετ Νταρτ, την ώρα που ο γιος του Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν στο box της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη είναι ζευγάρι τα τελευταία χρόνια και ετοιμάζονται να παντρευτούν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λείπει από το πλευρό της και στη “μάχη” της για διάκριση μπροστά στο ελληνικό κοινό, στο τουρνουά Athens Open.

Στο γήπεδο βρέθηκαν και οι γονείς της Σάκκαρη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
306
88
86
63
51
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo