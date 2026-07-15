Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χειροκρότησε την Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Αθήνας – Στο box της ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει της προσπάθειές της στο 250άρι τουρνουά της WTA στην Αθήνα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην κερκίδα και για το ματς με την Χάριετ Νταρτ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε να χειροκροτεί την Μαρία Σάκκαρη στο παιχνίδι με την Χάριετ Νταρτ, την ώρα που ο γιος του Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν στο box της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας.

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Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη είναι ζευγάρι τα τελευταία χρόνια και ετοιμάζονται να παντρευτούν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λείπει από το πλευρό της και στη “μάχη” της για διάκριση μπροστά στο ελληνικό κοινό, στο τουρνουά Athens Open.

Στο γήπεδο βρέθηκαν και οι γονείς της Σάκκαρη.