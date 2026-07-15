Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη – Χάριετ Νταρτ 2-0: Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά του Athens Open για την Ελληνίδα τενίστρια

Προελαύνει η Σάκκαρη στο τουρνουά της Αθήνας
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Αθήνας (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Η Μαρία Σάκκαρη πήρε τη δεύτερη νίκη της στο τουρνουά της Αθήνας, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-1, 6-2) της Χάριετ Νταρτ στη φάση των “16”, για να πάρει με… περίπατο το “εισιτήριο” για τα προημιτελικά.

Μπροστά στον Κυριάκο και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, η Μαρία Σάκκαρη έκανε… πλάκα στην Χάριετ Νταρτ και πέρασε στα προημιτελικά του Athens Open με επίδειξη δύναμης κόντρα στο Νο92 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρήκε δύο μπρέικ στο πρώτο σετ, χωρίς να δεχθεί η ίδια ούτε ένα, ενώ έμεινε ψύχραιμη μετά το μπρέικ της Βρετανίδας στο δεύτερο σετ, για να “απαντήσει” η ίδια τρία μπρέικ και να φθάσει σε μία εντυπωσιακή νίκη στη φάση των “16” του τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστεί πλέον στα προημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας, με αντίπαλο τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Αλίσια Παρκς και την Μάι Χοντάμα.

Η Σάκκαρη έχει ως στόχο την κατάκτηση του τουρνουά στην Αθήνα.

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