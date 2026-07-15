Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μέχρι το 2030

Μήνυμα και από τον ίδιο τον Ισπανό φόργουορντ για τη νέα συμφωνία με τον Παναθηναϊκό
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Ο Παναθηναϊκός επέκτεινε τη συνεργασία του με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος και υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους “πράσινους” μέχρι το 2030, όπως έγινε κι επίσημα γνωστό από τους “πράσινους”.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει την παραμονή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην ομάδα και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε για την επισημοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών, με ένα φοβερό μήνυμα στα social media.

“Φόρα τη φανέλα σου Uncle Juancho (σ.σ. θείε Χουάντσο). The Show Must Go On (σ.σ. το σόου μπορεί να συνεχιστεί) όπως είπες από την πρώτη μέρα! Ο δικός μας Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ΜΕΝΕΙ ακριβώς εκεί που ανήκει. ΣΠΙΤΙ! Γιατί ορισμένοι δεσμοί είναι φτιαγμένοι να διαρκούν μια ολόκληρη ζωή. Σε πολλές περισσότερες μέρες ΜΑΖΙ μέχρι το 2030!”, έγραψαν χαρακτηριστικά οι “πράσινοι”.

To video ανάρτησε στη συνέχεια στο instagram και ο ίδιος ο Χουάντσο, γράφοντας “Το σπίτι το αισθάνομαι σαν εσένα. 2030”.

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