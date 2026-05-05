Η Μαρία Σάκκαρη κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη στο 1000άρι της Ρώμης κόντρα στην Λίλι Τάγκερ

Η Ελληνίδα τενίστρια έμαθε την αντίπαλό της από τα προκριματικά του τουρνουά
Η Σάκκαρη σε αγώνα της στο τουρ (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την αυστριακή Λίλι Τάγκερ στον πρώτο γύρο του χωμάτινου τουρνουά της Ρώμης. Οι δύο αθλήτριες είχαν συναντηθεί στο Indian Wells τη φετινή σεζόν με την Ελληνίδα να βγαίνει νικήτρια.

Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με τη Λίλι Τάγκερ, που είναι στο νούμερο 92 της παγκόσμιας κατάταξης, θα διεξαχθεί την Τετάρτη (06/05/26) και θα ξεκινήσει περίπου στις 15:30–16:00, ανάλογα και από την εξέλιξη των αναμετρήσεων που προηγούνται.

Η Έλενα Ριμπάκινα (νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης) περιμένει τη νικήτρια του ζευγαριού στο δεύτερο γύρο της Ρώμης. Η Μαρία Σάκκαρη χθες (04/06/26) έπεσε στη 47η θέση της WTA και θέλει μία καλή παρουσία στο τουρνουά.

Ο Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη (07/05/26) με αντίπαλο τον Μάχατς στη Ρώμη.

