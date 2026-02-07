Αθλητικά

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα θύματα της Θύρας 7: «Ποτέ ξανά»

Η ανάρτηση του “δικεφάλου του Βορρά” για την ημέρα μνήμης και πένθους των ερυθρόλευκων
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ξεχνάει τα θύματα της Θύρας 7 και στέλνει το δικό της μήνυμα για την αυριανή (08.02.2026) μαύρη επέτειο του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε το αυτονόητο και -έχοντας και η ίδια θρηνήσει για οπαδούς της, με πιο πρόσφατη περίπτωση αυτή του θανάτου 7 οπαδών του στη Ρουμανία, σε τροχαίο δυστύχημα- προχώρησε σε ανάρτηση για τη συμπλήρωση 45 ετών από την τραγωδία της Θύρας 7, με το χαμό 21 οπαδών στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media:

“Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στις ψυχές που χάθηκαν στη Θύρα 7, μπροστά στους νέους ανθρώπους που έφυγαν άδικα, ενωμένοι από την αγάπη για την ομάδα τους…

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PAOK FC (@paok_fc)

Ποτέ ξανά…”

