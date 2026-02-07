Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα θύματα της Θύρας 7: «Ποτέ ξανά»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ξεχνάει τα θύματα της Θύρας 7 και στέλνει το δικό της μήνυμα για την αυριανή (08.02.2026) μαύρη επέτειο του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε το αυτονόητο και -έχοντας και η ίδια θρηνήσει για οπαδούς της, με πιο πρόσφατη περίπτωση αυτή του θανάτου 7 οπαδών του στη Ρουμανία, σε τροχαίο δυστύχημα- προχώρησε σε ανάρτηση για τη συμπλήρωση 45 ετών από την τραγωδία της Θύρας 7, με το χαμό 21 οπαδών στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media:

“Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στις ψυχές που χάθηκαν στη Θύρα 7, μπροστά στους νέους ανθρώπους που έφυγαν άδικα, ενωμένοι από την αγάπη για την ομάδα τους…

Ποτέ ξανά…”