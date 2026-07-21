Η παγκόσμια κατάταξη μετά το τέλος του Μουντιάλ: Που βρίσκεται η Ελλάδα

Το Μουντιάλ τελείωσε και η FIFA παρουσίασε την ανανεωμένη παγκόσμια κατάταξη, η οποία βρίσκει στην κορυφή την πρωταθλήτρια κόσμου, Ισπανία.

Μετά το τέλος του Μουντιάλ, προέκυψαν αρκετές αλλαγές στην πρώτη δεκάδα, με το Μεξικό (10ο, ανέβηκε τέσσερις θέσεις) να βελτιώνει την θέση του εις βάρος της Γερμανίας (12η, δύο θέσεις κάτω), που αποκλείστηκε στον «γύρο των 32» από την Παραγουάη.

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Η Βραζιλία (5η, ανέβηκε μία θέση), το Μαρόκο (6ο, ανέβηκε μία) και το Βέλγιο (8ο, ανέβηκε μία) κέρδισαν από μία θέση, ενώ η Πορτογαλία (7η, δύο θέσεις κάτω) και η Ολλανδία (9η, μία θέση κάτω) υποχώρησαν.

Το Πράσινο Ακρωτήριο, η έκπληξη του τουρνουά, αφού έφτασε στους «32» στην πρώτη του εμφάνιση, ανέβηκε τρεις θέσεις και βρίσκεται στην 64η θέση, ενώ την μεγαλύτερη πτώση υπέστη η Τυνησία (57η, -12), που βίωσε ένα εφιαλτικό Παγκόσμιο Κύπελλο που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση του προπονητή Σαμπρί Λαμουσί μετά τον πρώτο αγώνα, τον οποίο αντικατέστησε ο Ερβέ Ρενάρ.

Οσον αφορά στην εθνική Ελλάδας, ανέβηκε δύο θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξη και πλέον, βρίσκεται στο Νο 46 του κόσμου.

Το Top 20 στο FIFA Ranking

Ισπανία

Αργεντινή

Γαλλία

Αγγλία

Βραζιλία

Μαρόκο

Πορτογαλία

Βέλγιο

Ολλανδία

Μεξικό

Κολομβία

Γερμανία

Κροατία

Ελβετία

Ιταλία

ΗΠΑ

Ιαπωνία

Σενεγάλη

Νορβηγία

Ουρουγουάη