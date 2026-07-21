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Αθλητικά

Έτοιμος για Πολωνία ο ΠΑΟΚ: Παίζει με Ντιναμό Κιέβου ο Ελουστόντο

Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν τους Ουκρανούς στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League
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Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει του πρώτου αγώνα της σεζόν με την Ντινάμο Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας ολοκληρώθηκε, με τον Δικέφαλο να «πετάει» το πρωί της Τετάρτης (22/7) με πτήση τσάρτερ.

Πριν την τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ επί ελληνικού εδάφους, τελέστηκε αγιασμός, παρουσία του νέου CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Αγησιλάου Τουμαζάτου προς τους παίχτες.

Στα θετικά το γεγονός ότι ο Αρίτζ Ελουστόντο συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας.

«Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις Rondo, τακτική και δουλειά στις στατικές φάσεις. Πριν από την έναρξη της προπόνησης, πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, με αφορμή την επίσημη έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν, παρουσία του CEO της ΠΑΕ, Αγησίλαου Τουμαζάτου.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Σόλα Σορετίρε ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν με θεραπεία. Το πρωί της Τετάρτης (22.07) ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Λούμπλιν.

Την ίδια μέρα (22.07) ο Δικέφαλος προπονηθεί στις 19:00 στην Arena Lublin. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στις 18:15 στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι και ενός εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών, αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

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