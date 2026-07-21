Έτοιμος για Πολωνία ο ΠΑΟΚ: Παίζει με Ντιναμό Κιέβου ο Ελουστόντο

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει του πρώτου αγώνα της σεζόν με την Ντινάμο Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας ολοκληρώθηκε, με τον Δικέφαλο να «πετάει» το πρωί της Τετάρτης (22/7) με πτήση τσάρτερ.

Πριν την τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ επί ελληνικού εδάφους, τελέστηκε αγιασμός, παρουσία του νέου CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Αγησιλάου Τουμαζάτου προς τους παίχτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα θετικά το γεγονός ότι ο Αρίτζ Ελουστόντο συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας.

«Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις Rondo, τακτική και δουλειά στις στατικές φάσεις. Πριν από την έναρξη της προπόνησης, πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, με αφορμή την επίσημη έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν, παρουσία του CEO της ΠΑΕ, Αγησίλαου Τουμαζάτου.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Σόλα Σορετίρε ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν με θεραπεία. Το πρωί της Τετάρτης (22.07) ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Λούμπλιν.

Την ίδια μέρα (22.07) ο Δικέφαλος προπονηθεί στις 19:00 στην Arena Lublin. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στις 18:15 στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι και ενός εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών, αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.