Η Πάουλα Μπαντόσα συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και αποχώρησε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ρωσίδα, Ντιάνα Σνάιντερ έχοντας πόνους στην πλάτη.

Με το παιχνίδι στο δεύτερο σετ και έχοντας χάσει το πρώτο (6-2, 4-3), η Μπαντόσα αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το 250άρι τουρνουά της Ταϊλάνδης, δείχνοντας να πονάει σε σημείο να μην μπορεί να ολοκληρώσει την αναμέτρηση.

Η Ισπανίδα τενίστρια, σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, έχασε το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης σεζόν με τραυματισμούς και επέστρεψε πρόσφατα στη δράση με τη συμμετοχή της στο Australian Open, αλλά φαίνεται ότι ακόμη δεν είναι σε καλή κατάσταση.

Paula Badosa retired from her match in Hua Hin against Shnaider with a back injury.



Terrible to see her dealing with more back issues so soon in her comeback



She was out from July til the end of last season.



Hoping to see her healthy & happy on court again very soon. 🙏❤️‍🩹 pic.twitter.com/SoXMLZmap9