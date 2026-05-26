Η Φενερμπαχτσέ έκανε επίσημη καταγγελία στη Euroleague για οργανωτικά προβλήματα στο Final Four της Αθήνας

Η Φενερμπαχτσέ έχει έντονα παράπονα από τη Euroleague για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τα εισιτήρια στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας και έκανε επίσημη καταγγελία για το περιστατικό.

Μέσω ανακοίνωσης η Φενερμπαχτσέ ενημέρωσε ότι έχει προχωρήσει σε επίσημες ενέργειες προς την Euroleague σχετικά με τα οργανωτικά προβλήματα του Final Four και απαιτεί εξηγήσεις.

Η ανακοίνωση της τουρκικής ομάδας

«Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Final Four της Euroleague που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 22-24 Μαΐου 2026, έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες ενέργειες προς τη Euroleague σχετικά με σοβαρά προβλήματα στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και στις οργανωτικές δυσλειτουργίες που σημειώθηκαν ιδιαίτερα πριν και κατά τη διάρκεια του ημιτελικού.

Στο έγγραφο, που κατατέθηκε από τον σύλλογό μας, έχουν καταγραφεί αναλυτικά οι ταλαιπωρίες που υπέστησαν οι φίλαθλοί μας, τα λειτουργικά προβλήματα στη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων, σοβαρές δυσλειτουργίες στην κατανομή θέσεων, καθώς και ελλείψεις στη διαχείριση της συνολικής οργανωτικής διαδικασίας.

Όλες οι ενστάσεις και οι αξιολογήσεις μας σχετικά με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, η οποία επηρέασε άμεσα όχι μόνο τους φιλάθλους μας αλλά και τις οικογένειες των αθλητών και του τεχνικού επιτελείου μας, έχουν κοινοποιηθεί επισήμως στη Euroleague, ενώ έχει επίσης διατυπωθεί με σαφήνεια η απαίτησή μας για μια ολοκληρωμένη εξήγηση και συγκεκριμένη ανατροφοδότηση σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν.

Ως Φενερμπαχτσέ ενημερώνουμε το κοινό ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των φιλάθλων μας, τη διασφάλιση ισότητας και διαφάνειας στις οργανωτικές διαδικασίες και την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον».