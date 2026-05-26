Αλαφούζος: «Το γήπεδο στο Βοτανικό θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας»

Οι εργασίες στο Βοτανικό συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς και εκτός απροόπτου ο Παναθηναϊκός θα μπορεί από τη σεζόν 2027-28 να αγωνιστεί στο νέο του «σπίτι» με τον Γιάννη Αλαφούζο να μιλάει σε εκπομπή του ΣΚΑΙ για το γεγονός.

Ο Γιάννης Αλαφούζος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού «θα είναι με τεράστια διαφορά το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας. Με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, που δεν έχει κανένα άλλο, βλέπεις την Ακρόπολη».

Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων πρόσθεσε για τις εργασίες που γίνονται στο Βοτανικό: «Τον Ιούνιο έρχονται τα πρώτα κομμάτια της σκεπής και τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να τοποθετούνται. Τον Μάιο θα γίνει η σπορά του γηπέδου».

Στην εκπομπή Prime Time του ΣΚΑΙ μίλησε και ο Αντώνης Αντωνιάδης και χαρακτήρισε τη Λεωφόρο ως την Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού. Τις αναμνήσεις του από την ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού μοιράστηκε και ο Γιώργος Καραγκούνης.

«Ήταν το πρώτο γήπεδο με χλοοτάπητα. Στην πατρίδα μου. Επίσημα. Το πρώτο. Και το πρώτο με προβολείς για νυχτερινούς αγώνες. Για μένα το γήπεδο της Λεωφόρου είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού. Το λέω και συγκινούμαι, αλλά έτσι είναι», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Αντωνιάδης.

«Υπήρξε μια τριετία, 2001, 2002, 2003, που νομίζω ότι η ενέργεια που σου έβγαζε αυτό το γήπεδο και αυτή η ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν ό,τι καλύτερο που έχω ζήσει στην καριέρα μου, πραγματικά. Έχω ζήσει το Σαν Σίρο της Ίντερ, το Τζουσέπε Μεάτσα, με 80.000 κόσμο, το Ντα Λούζ με 70 χιλιάδες κόσμο, αλλά εκείνη η τριετία και τα παιχνίδια που παίζαμε στο Champions League και συγχρόνως με αυτή την ομάδα που είχαμε, και η ενέργεια που έβγαζε η Λεωφόρο από τη στιγμή που φτάναμε στο γήπεδο ήταν κάτι το μοναδικό.

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου πραγματικά και ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό που ζούσαμε από τη στιγμή που βγαίναμε έξω για ζέσταμα. Ήταν μια γιορτή και μια ατμόσφαιρα εκπληκτική. Όλος ο κόσμος στο πόδι, όλος ο κόσμος μαζί μας και μας μετέφερε αυτή την ενέργεια και γι’ αυτό τότε δεν πέρασε καμία μεγάλη ομάδα από αυτό το γήπεδο. Καμία όμως», είπε ο Γιώργος Καραγκούνης για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Οι πράσινοι ανακοίνωσαν το Γιάκομπ Νέστρουπ έχοντας στο μυαλό τους ότι αυτός θα είναι ο προπονητής με τον οποίο θα μπουν στο Βοτανικό.