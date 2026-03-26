Η Πάουλα Μπαντόσα σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση: «Νιώθω ότι δεν μπορώ να ελέγξω τις φωνές μέσα μου»

Η καριέρα της Πάουλα Μπαντόσα βρίσκεται σε πτωτική πορεία, με την Ισπανίδα τενίστρια και πρώην σύντροφο του Στέφανου Τσιτσιπά να αδυνατεί να βρει τον παλιό καλό της εαυτό.

Τον Σεπτέμβριο αποφάσισε να διακόψει τη σεζόν, επέστρεψε στο ξεκίνημα της χρονιάς στη δράση, ωστόσο δυσκολεύεται να βρει ρυθμό και νίκες. Αρχικά, η Πάουλα Μπαντόσα επέλεξε να κατέβει σε τουρνουά χαμηλότερου επιπέδου, στη συνέχεια έπαιξε στο Miami Open, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει μακριά.

Η πρώην σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά θέλησε να μοιραστεί ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα μέσω Instagram, τονίζοντας ότι νιώθει φόβο.

«Φόβος, αυτός ο καταραμένος φόβος. Είναι τόσο άσχημος. Μερικές φορές νιώθω πως δεν μπορώ να ελέγξω τις φωνές μέσα μου», έγραψε η Ισπανίδα τενίστρια.

«Τα συναισθήματα είναι αφόρητα και νιώθω σαν να πνίγομαι. Οι αμφιβολίες με κυριεύουν και αισθάνομαι χαμένη μέσα σε μια θάλασσα συναισθημάτων.

Υπάρχουν μέρες που νιώθω αρκετά δυνατή και άλλες που το βουνό φαίνεται πολύ ψηλό… και αναρωτιέμαι αν θα τα καταφέρω.

Πιστεύω όμως πως ναι. Γιατί αν κάτι με χαρακτηρίζει, είναι ότι πάντα επιστρέφω. Μετατρέπω τον πόνο σε δύναμη, σωστά; Γιατί αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά;

Ένα πράγμα ξέρω σίγουρα: θα συνεχίσω να προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Ξέρω ότι είμαι πολύ μακριά από την καλύτερη εκδοχή μου, αλλά ξέρω επίσης ότι αυτή η εκδοχή υπάρχει ακόμη μέσα μου».

Η Μπαντόσα έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με την ψυχική της υγεία.