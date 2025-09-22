Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε η κορυφαία ομάδα για το 2025

Κορυφαία ομάδα της σεζόν για το 2025 αναδείχθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν! Η γαλλική ομάδα κατέκτησε το Champions League και τους τρεις εγχώριους τίτλους που διεκδίκησε (Ligue 1, Κύπελλο και Σούπερ Καπ) κι έτσι πήρε -δικαίως- και το συγκεκριμένο βραβείο στο gala της Χρυσής Μπάλας.

Λίγο πριν, ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής για το 2025, ενώ ο Τζίτζι Ντοναρούμα -που πλέον αγωνίζεται στην Σίτι- είχε παραλάβει το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα.

“Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για την ομάδα αυτό το βραβείο. Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες μας, τον κόουτς και όλους όσους πέρασαν” τόνισε ο ισχυρός άνδρας της Παρί, Αλ Κελαΐφί.

“Γιατί μας πήρε καιρό; Δεν είναι τόσο εύκολο το ποδόσφαιρο… Εχουμε δομή, σταρ που δουλεύουν για την ομάδα, χτίσαμε στρατηγική, είχαμε δύσκολες στιγμές. Το Champions League το πιστέψαμε και με έναν καταπληκτικό προπονητή τα καταφέραμε” τόνισε, έχοντας πάρει το βραβείο από τον πρώην ποδοσφαιριστή της Παρί, Χαβιέρ Παστόρε.