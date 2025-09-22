Αθλητικά

Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε η κορυφαία ομάδα για το 2025

Η Παρί πήρε το κορυφαίο βραβείο για ομάδα, στο gala της Χρυσής Μπάλας, αλλά την ίδια στιγμή γνώρισε την ήττα (1-0) στο ντέρμπι με την Μαρσέιγ
Κορυφαία ομάδα της σεζόν για το 2025 αναδείχθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν! Η γαλλική ομάδα κατέκτησε το Champions League και τους τρεις εγχώριους τίτλους που διεκδίκησε (Ligue 1, Κύπελλο και Σούπερ Καπ) κι έτσι πήρε -δικαίως- και το συγκεκριμένο βραβείο στο gala της Χρυσής Μπάλας.

Λίγο πριν, ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής για το 2025, ενώ ο Τζίτζι Ντοναρούμα -που πλέον αγωνίζεται στην Σίτι- είχε παραλάβει το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα.

 
 
 
 
 
“Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για την ομάδα αυτό το βραβείο. Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες μας, τον κόουτς και όλους όσους πέρασαν” τόνισε ο ισχυρός άνδρας της Παρί, Αλ Κελαΐφί.

“Γιατί μας πήρε καιρό; Δεν είναι τόσο εύκολο το ποδόσφαιρο… Εχουμε δομή, σταρ που δουλεύουν για την ομάδα, χτίσαμε στρατηγική, είχαμε δύσκολες στιγμές. Το Champions League το πιστέψαμε και με έναν καταπληκτικό προπονητή τα καταφέραμε” τόνισε, έχοντας πάρει το βραβείο από τον πρώην ποδοσφαιριστή της Παρί, Χαβιέρ Παστόρε.

