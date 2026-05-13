Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64: Βαριά ήττα και αποκλεισμός από το Final Four της Euroleague

Η φετινή ευρωπαϊκή χρονιά ολοκλήρωθηκε για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων στη Roig Arena, ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 81-64 στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς για τα πλέι οφ της Euroleague και έμεινε εκτός Final Four.

Ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός στο πρώτο ημίχρονο, ο Τολιόπουλος πήγε να φέρει τούμπα το παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο, ωστόσο στο φινάλε το τριφύλλι υπέκυψε στην ανωτερότητα της Βαλένθια, η οποία από 0-2 έκανε το 3-2 στη σειρά και προκρίθηκε δίκαια στο πρώτο Final Four της Euroleague στην ιστορία της.

Η χρονιά στην Euroleague ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τους πράσινους, οι οποίοι είχαν πανάκριβο ρόστερ, διοργάνωναν το φετινό Final Four, αλλά δεν είχαν την εικόνα για να φτάσουν μέχρι εκεί.

Στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς, ο Παναθηναϊκός έμελλε να κάνει τη χειρότερή του εμφάνιση, χάνοντας με σχεδόν κάτω τα χέρια από την άπειρη αλλά ανώτερη Βαλένθια.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικήτες ήταν ο Μπαντιό με 20 πόντους, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Μοντέρο με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Από πλευράς ηττημένων, o Χέιζ-Ντέιβις ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους, ενώ ο Γκραντ ο πρώτος σε αξιολόγηση (20pir) με 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και τις 10 από τις 13 (!) συνολικά ασίστ του Παναθηναϊκού.

Χειρότερη εμφάνιση στην επίθεση δεν θα μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο του πέμπτου παιχνιδιού με τη Βαλένθια στην Ισπανία.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπορεί να περιόρισε τον ρυθμό της Βαλένθια και να την κράτησε κάτω από τους 40 πόντους στο πρώτο 20λεπτο, ωστόσο στο μπροστά μέρος του παρκέ ήταν επιεικώς τραγική.

Το χειρότερο για τους πράσινους δεν ήταν ότι ήταν άστοχοι ή νευρικοί στην εκτέλεση με αποτέλεσμα να μην βρουν πόντους, απλά δεν είχαν κανένα πλάνο στην επίθεση, κάνοντας το ένα λάθος μετά το άλλο.

Στο πρώτο δεκάλεπτο σημείωσαν με πολύ ιδρώτα 10 πόντους, ενώ στο δεύτερο πέτυχαν 13. Με 23 πόντους στο ημίχρονο, το -12 (35-23) ήταν μάλλον τιμητικό για τον Παναθηναϊκό του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος έριξε μαζί στο παρκέ τους Τολιόπουλο και Γκριγκόνις για πρώτη φορά στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους και η διαφορά έπεισε από τους 17 (35-18) στους 12 (35-23).

Με τους Τολιόπουλο και Γκριγκόνις ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός και στο δεύτερο μέρος, με τον Έλληνα γκαρντ να βγαίνει μπροστά και να κάνει τη διαφορά στην τρίτη περίοδο.

Ο Γκραντ τον ακολούθησε για να μειώσει στους επτά (43-36) και από εκεί και πέρα το ματς άλλαξε εικόνα, με τον Ερνανγκόμεθ να βάζει μεγάλο τρίποντο από την γωνία για το 56-50 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε για την ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά η Βαλένθια ήταν ανώτερη, ανέβασε τη διαφορά και πάλι σε διψήφια επίπεδα και τελείωσε το παιχνίδι.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-10, 35-23, 56-50, 81-64.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπάντιο 20 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τέιλορ 9 (3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρίβερς 6 (2/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Πραντίγια 5 (1), Ντε Λαρέα 9 (2), Κι 12 (4/6 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Μοντέρο 12 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μουρ, Σακό 2, Τόμσον 3 (1), Κόστελο 3 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς, Όσμαν 10 (1/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 15 (3/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα), Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 7 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ0, Ναν 9 (3/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 6 λάθη), Λεσόρ 8 (4/8 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Τολιόπουλος 8 (0/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 5 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου.

Τα ομαδικά στατιστικά της Βαλένθια: 16/33 δίποντα, 9/31 τρίποντα, 22/29 βολές, 46 ριμπάουντ (32 αμυντικά – 14 επιθετικά), 16 ασίστ, 7 κλεψίματα, 8 μπλοκ, 10 λάθη, 20 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 14/35 δίποντα, 10/32 τρίποντα, 6/8 βολές, 38 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 11 επιθετικά), 13 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 13 λάθη, 23 φάουλ.