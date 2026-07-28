Η Ρεάλ Μαδρίτης προχωρά για Ρόδρι και η Μάντσεστερ Σίτι ρισκάρει να τον χάσει χωρίς να πάρει ούτε ευρώ

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης του Ρόδρι, με τον Ισπανό μέσο της Μάντσεστερ Σίτι να αποτελεί μεγάλο μετεγγραφικό στόχο της ομάδας.

Σύμφωνα με το “The Athletic”, Ρεάλ Μαδρίτης και Ρόδρι δεν αναμένεται να έχουν πρόβλημα στο να τα βρούνε οικονομικά, ενώ στον ισπανικό σύλλογο θεωρούν πως υπάρχει αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας.

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Την ίδια στιγμή, η διαπραγμάτευση με τη Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει ξεκινήσει επίσημα και είναι το σημείο που αναμένεται να χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια.

Ο Ρόδρι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι τον Ιούνιο του 2027, με την αγγλική ομάδα να επιθυμεί την ανανέωση της συνεργασίας τους. Παρ’ όλα αυτά, ο Ισπανός μέσος φέρεται να επιθυμεί τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης και δεν σκέφτεται την ανανέωση.

Οι “πολίτες” δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο, αν δεν υπάρξει συμφωνία μέσα στο φετινό καλοκαίρι, ο Ρόδρι να μπει στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου του χωρίς να έχει υπογράψει επέκταση.