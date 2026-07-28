Το άλογο του Νίκολα Γιόκιτς κέρδισε σε κούρσα και ο ο ευτυχισμένος Σέρβος σήκωσε κούπα και άνοιξε σαμπάνια

Μπορεί το μπάσκετ να είναι ο χώρος στον οποίο ο Νίκολα Γιόκιτς “λάμπει” και του φέρνει εκατομμύρια, αλλά η μεγάλη αγάπη του Σέρβου ψηλού δεν είναι άλλη από τα άλογα!

Το άλογο του Νίκολα Γιόκιτς κέρδισε σε κορυφαίο ιπποδρομιακό αγώνα στη Σερβία και ο “Joker” σήκωσε το τρόπαιο και άνοιξε σαμπάνιες, πανηγυρίζοντας με τη ψυχή του. Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποί του σήκωναν στα χέρια τον αναβάτη και το δίτροχο κάρο στο οποίο επέβαινε.

Nikola's horse wins the top Serbian race



@arenasport_tv pic.twitter.com/fu8mpzhQWk — Denver Nuggets (@nuggets) July 27, 2026

Μία ξεχωριστή στιγμή χαράς για τον Γιόκιτς, με τους Ντένβερ Νάγκετς να κάνουν σχετικό ποστάρισμα, δείχνοντας τον ενθουσιασμό και τη χαρά του “αστέρα” της ομάδας.