Συγκινητικό αντίο του Στέφανου Καπίνο στην Βίντερτουρ: «Αυτός ο σύλλογος με βοήθησε να ξαναβρώ την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο»

Ο Στέφανος Καπίνο αποχωρεί από τη Βίντερτουρ της Ελβετία, μετά από δύο χρόνια στην ομάδα και την αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα στο instagram.

Μετά από 70 συμμετοχές στην Βίντερτουρ, ο Στέφανος Καπίνο θα βάλει τέλος στην καριέρα του στην ομάδα της Ελβετίας, καθώς αυτή υποβιβάστηκε από την πρώτη κατηγορία, αλλά δεν έκρυψε τη στενοχώρια του για το γεγονός.

Η ανάρτηση του Καπίνο

“Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν από τα καλύτερα της ζωής μου, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Αυτός ο σύλλογος και αυτή η πόλη με βοήθησαν να ξαναβρώ την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο, κάτι που ειλικρινά είχα χάσει για πολύ καιρό.

Δεν έχω λόγια να περιγράψω πόσο στεναχωρημένος είμαι που δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και να πετύχουμε τον στόχο μας. Ένας σύλλογος σαν αυτόν αξίζει να βρίσκεται στη Super League.

Και προς τους φιλάθλους, πραγματικά δεν έχω λόγια. Εσείς είστε ο λόγος που αυτός ο σύλλογος είναι αυτό που είναι. Ο τρόπος που σταθήκατε δίπλα μας σε τόσο δύσκολες στιγμές, στηρίζοντάς μας ακόμη περισσότερο μετά από ήττες, είναι κάτι ξεχωριστό και παράδειγμα για κάθε σύλλογο και κάθε φίλαθλο στον κόσμο.

Έκανα φιλίες σε αυτή την ομάδα που θα κουβαλώ μαζί μου για πάντα, ανθρώπους που πλέον θεωρώ οικογένεια. Από τα βάθη της καρδιάς μου, αγαπώ αυτόν τον σύλλογο και όλους εσάς. Και είμαι σίγουρος πως η Βίντερτουρ σύντομα θα επιστρέψει εκεί που ανήκει, ακόμη κι αν εγώ δεν θα βρίσκομαι πλέον εδώ.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα δύο αξέχαστα χρόνια.

Με αγάπη,

Ο δικός σας Κάπι”