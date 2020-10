Η Σάκκαρη έκανε “περίπατο” κόντρα στην Πλίσκοβα (video)

Ένα… εύκολο απόγευμα έκανε η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στην Κριστίνα Πλίσκοβα (2-0 σετ) στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Οστράβα.

Ιδανική αρχή για την Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Οστράβα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 23 στην παγκόσμια κατάταξη) έκανε μια… προπόνηση κόντρα στην Κριστίνα Πλίσκοβα (Νο 68 στον κόσμο), επικρατώντας με 6-3, 6-3

Επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη στον 2ο γύρο του τουρνουά στην Τσεχία, η κορυφαία του ταμπλό και Νο. 5 στην παγκόσμια κατάταξη, Eλίνα Σβιτολίνα.

.@mariasakkari finishes the point at the net 👊#jtbankaostravaopen pic.twitter.com/ynXd84WlHR