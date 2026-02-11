Αθλητικά

Η Σάκκαρη κέρδισε 2-0 την Γκράτσεβα και πέρασε στους «8» του τουρνουά της Ντόχα

Έδειξε χαρακτήρα η ελληνίδα αθλήτρια παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open/ REUTERS/Edgar Su

Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να κερδίσει 2-0 (7-6, 6-0) την Βαρβάρα Γκρατσέβα και προκρίθηκε στις «8» καλύτερες αθλήτριες του 1000αριού της Ντόχα.

Στο πρώτο σετ τα πράγματα ήταν οριακά για τη Σάκκαρη, καθώς χρειάστηκε να φτάσει στο τάι μπρέικ για να κάμψει την αντίσταση της Γαλλίδας τενίστριας. Εκεί, ήταν καλύτερη και επικράτησε με 7-3 για να κάνει το 1-0.

Ουσιαστικά, αυτή η νίκη στο τάι μπρέικ ολοκλήρωσε και το παιχνίδι, μιας και η Μαρία Σάκκαρη στο δεύτερο σετ «πέρασε πάνω» από την Γκράτσεβα και δεν έχασε ούτε γκέιμ για να προκριθεί στα προημιτελικά του τουρνουά της WTA στην Ντόχα.

Στον προημιτελικό θα αντιμετωπίσει πιθανότατα την τρεις φορές πρωταθλήτρια εκεί, Ίγκα Σφιόντεκ, που κοντράρεται στους «16» με την Ντάρια Κασάτκινα.

