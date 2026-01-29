Η Σαμπαλένκα κέρδισε 2-0 τη Σβιτολίνα και προκρίθηκε για τέταρτη διαδοχική φορά στον τελικό του Australian Open

Η Αρίνα Σαμπαλένκα πήρε την πρόκριση στον τελικό του Australian Open, μετά τη νίκη της με 2-0 σετ κόντρα στην Ελίνα Σβιτολίνα και θα διεκδικήσει τον 3ο τίτλο της στα τελευταία τέσσερα χρόνια στο συγκεκριμένο Grand Slam.

Σε 76 λεπτά και με 6-2 και 6-3 σετ η Σαμπαλένκα επικράτησε χωρίς να κουραστεί κόντρα στην Σβιτολίνα για να βρεθεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Australian Open.

Η Σβιτολίνα δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Λευκορωσίδας αθλήτριας, που είχε 29 winners έναντι 12 στο παιχνίδι. Κάτι που αποδεικνύει τη διαφορά στην ποιότητα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

The moment Aryna Sabalenka reached her 4th consecutive Australian Open final.



This woman has reached the final of every single Grand Slam played on a hard court since Australian Open 2023.



That’s SEVEN straight hard court finals.



What a player.



pic.twitter.com/DYBEO1QTlM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 29, 2026

Στον τελικό θα αντιμετωπίσει μία εκ των Πεγκούλα και Ριμπάκινα, που παίζουν στο δεύτερο ημιτελικό. Ο τελικός θα γίνει το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.