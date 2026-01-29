Αθλητικά

Η Σαμπαλένκα κέρδισε 2-0 τη Σβιτολίνα και προκρίθηκε για τέταρτη διαδοχική φορά στον τελικό του Australian Open

Άνετη πρόκριση για την κορυφαία τενίστρια στον τελικό της διοργάνωσης
Η Σαμπαλένκα
Η Σαμπαλένκα στον ημιτελικό του Australian Open/ REUTERS/Jaimi Joy

Η Αρίνα Σαμπαλένκα πήρε την πρόκριση στον τελικό του Australian Open, μετά τη νίκη της με 2-0 σετ κόντρα στην Ελίνα Σβιτολίνα και θα διεκδικήσει τον 3ο τίτλο της στα τελευταία τέσσερα χρόνια στο συγκεκριμένο Grand Slam.

Σε 76 λεπτά και με 6-2 και 6-3 σετ η Σαμπαλένκα επικράτησε χωρίς να κουραστεί κόντρα στην Σβιτολίνα για να βρεθεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Australian Open.

Η Σβιτολίνα δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Λευκορωσίδας αθλήτριας, που είχε 29 winners έναντι 12 στο παιχνίδι. Κάτι που αποδεικνύει τη διαφορά στην ποιότητα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Στον τελικό θα αντιμετωπίσει μία εκ των Πεγκούλα και Ριμπάκινα, που παίζουν στο δεύτερο ημιτελικό. Ο τελικός θα γίνει το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.

