Η selfie του Κέντρικ Ναν με το βραβείο του MVP της Euroleague

O Kέντρικ Ναν αναδείχθηκε MVP για τη σεζόν 2024/25 στην Euroleague, με τον Αμερικανό να θέλει να τραβήξει μια αναμνηστική φωτογραφία με τον τίτλο που κατέκτησε.

Σε αυτήν, ο Κέντρικ Ναν έχει ένα «φαρδύ» χαμόγελο, στο οποίο αποτυπώνεται η χαρά και ικανοποίηση του, για την ατομική του διάκριση, αλλά και την σκληρή δουλειά που έκανε η οποία ανταμείφθηκε από την Euroleague.

Άλλωστε οι αριθμοί και η συνεισφορά του Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό, είναι κάτι που δεν χωρά αμφισβήτηση, με τον ίδιο να αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ της λίγκας και ένα από τους πιο χαρισματικούς παίκτες της διοργάνωσης.

Now that’s a selfie @nunnbetter_ with his award! @Paobcgr frame it pic.twitter.com/dF4pK4hUqL