Ίντερ – Κάλιαρι 3-0: Νέο «βήμα» τίτλου από τους «νερατζούρι» στη Serie A

Με δύο γκολ σε ένα πεντάλεπτο, η Ίντερ “καθάρισε” εύκολα με 3-0 την Κάλιαρι στην 33η αγωνιστική της Serie A και βρέθηκε ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Ιταλίας.

Μετά από ένα “στείρο” πρώτο ημίχρονο, η Ίντερ κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Τουράμ στο 52ο λεπτό και ο Μπαρέλα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του λίγο μετά, “σφραγίζοντας” την επικράτησή της, κόντρα στην Κάλιαρι. Το μόνο που άλλαξε στη συνέχεια ήταν το τελικό σκορ, με τον Ζιελίνσκι να πετυχαίνει και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις.

Οι “νερατζούρι” έφθασαν έτσι τους 78 βαθμούς και βρέθηκαν στο +12 από τη δεύτερη θέση και τη Νάπολι, με ένα παιχνίδι περισσότερο, αλλά και μόλις πέντε αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν στη Serie A. Η Κάλιαρι από την άλλη πλευρά έμεινε στο +6 από τη “ζώνη” του υποβιβασμού, έχοντας όμως ματς παραπάνω.