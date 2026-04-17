Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε ρεκόρ καριέρας στη Euroleague

O Παναθηναϊκός “ισοπέδωσε” με 97-62 την Εφές Αναντολού στο Telekom Center Athens για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, με MVP τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που έκανε ρεκόρ καριέρας.

Με 24 πόντους στο ματς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πραγματοποίησε την καλύτερή του επιθετική εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά και γενικότερα στη Euroleague, δείχνοντας… ζεστός ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο διεθνής φόργουορντ είχε 3/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 6/6 βολές κόντρα στην Εφές Αναντολού, όντας πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αταμάν, στην επιστροφή του από τραυματισμό. Μετά το τέλος του αγώνα μάλιστα, ο Ρογκαβόπουλος εμφανίστηκε αισιόδοξος και ενόψει του αγώνα με τη Μονακό στα πλέι ιν της Euroleague.

Οι δηλώσεις του Ρογκαβόπουλου

«Είμαστε σε μια θέση που δε μας αξίζει, παίζουμε με τη Μονακό την Τρίτη και αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε Η Εφές έχει πολύ καλούς παίκτες, αντιμετωπίσαμε σοβαρά το παιχνίδι και το πήραμε.

Προσπαθώ να φέρνω ενέργεια και επιθετικότητα και στις δύο μεριές του παρκέ. Έχουμε εξαιρετικό ρόστερ και όποτε παίρνω την ευκαιρία προσπαθώ να βοηθάω. Ελπίζω να έχω μερικά… τρίποντα και για την Τρίτη (σ.σ. με τη Μονακό)».