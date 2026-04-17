Ο Ολυμπιακός «σάρωσε» στην κανονική περίοδο της Euroleague: Πρώτος σκόρερ ο Βεζένκοφ, κορυφαίος ριμπάουντερ ο Μιλουτίνοφ

Η κανονική περίοδος της Euroleague για τη σεζόν 2025-26 ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης και τους παίκτες του να “σαρώνουν” στις ατομικές κατηγορίες.

Ο ηγέτης του Ολυμπαικού, Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του πρώτος σκόρερ της Euroleague, αφού με 19,44 πόντους κατά μέσο όρο, άφησε πίσω του τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού και τον Σιλβέν Φρανσίσκο του Ολυμπιακού, για να κατακτήσει ξανά και το βραβείο “Αλφόνσο Φορντ” (το είχε πάρει και το 2023).

Αντίστοιχα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν ο κορυφαίος ριμπάουντερ της σεζόν με 7,14 ριμπάουντ ανά αγώνα, με τον Τζέιλεν Χορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Έντισον Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης να συμπληρώνουν την πρώτη 3άδα της σχετικής λίστας.