Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός «σάρωσε» στην κανονική περίοδο της Euroleague: Πρώτος σκόρερ ο Βεζένκοφ, κορυφαίος ριμπάουντερ ο Μιλουτίνοφ

Ο Βεζένκοφ θα πάρει για δεύτερη φορά το βραβείο «Αλφόνσο Φορντ»
Ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ
Ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ σε παιχνίδι του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η κανονική περίοδος της Euroleague για τη σεζόν 2025-26 ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης και τους παίκτες του να “σαρώνουν” στις ατομικές κατηγορίες.

Ο ηγέτης του Ολυμπαικού, Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του πρώτος σκόρερ της Euroleague, αφού με 19,44 πόντους κατά μέσο όρο, άφησε πίσω του τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού και τον Σιλβέν Φρανσίσκο του Ολυμπιακού, για να κατακτήσει ξανά και το βραβείο “Αλφόνσο Φορντ” (το είχε πάρει και το 2023).

Αντίστοιχα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν ο κορυφαίος ριμπάουντερ της σεζόν με 7,14 ριμπάουντ ανά αγώνα, με τον Τζέιλεν Χορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Έντισον Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης να συμπληρώνουν την πρώτη 3άδα της σχετικής λίστας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
214
63
60
57
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo