Η σημαντική παρέμβαση του Παπανικολάου στο τελευταίο τάιμ άουτ του Ολυμπιακού στην Μπολόνια

Ίσως να ήταν και καθοριστική η παρέμβαση του αρχηγού των Πειραιωτών
Παπανικολάου
Ο Παπανικολάου στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια/ (EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια με 97-94 και έφτασε τις 10 στη Euroleague και ο Κώστας Παπανικολάου στο τελευταίο τάιμ άουτ έδειξε την εμπειρία και την αντίληψή του στο παιχνίδι.

Με 6,5 δευτερόλεπτα να απομένουν ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε πάρει τάιμ άουτ, με τον Ολυμπιακό να είναι έναν πόντο μπροστά και να πρέπει να επαναφέρει με ασφάλεια την μπάλα. Στον πάγκο υπήρχε μία σύγχυση για το σημείο που θα γινόταν η επαναφορά του παιχνιδιού με τον Παπανικολάου να ξεκαθαρίζει την κατάσταση.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού άκουγε τις οδηγίες του προπονητή του και κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Σηκώθηκε και ανέφερε ότι η επαναφορά θα πρέπει γίνει μπροστά από τον πάγκο των Ιταλών, καθώς αυτό προβλέπουν οι κανονισμοί μετά το φάουλ που είχε γίνει στον Βεζένκοφ.

Ο Μπαρτζώκας του ζήτησε να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του, ο Παπανικολάου μίλησε με τους διαιτητές και αποδείχτηκε σωστός και ίσως να έβαλε ένα λιθαράκι για να κυλήσουν όλα ομαλά και τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη στην Μπολόνια.

