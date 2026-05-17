Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Το μελαγχολικό πράσινο αντίο στη Λεωφόρο κόντρα στους Θεσσαλονικείς που «καίγονται» για τη νίκη

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (17/05/26, 19:30, Newsit.gr, Cosmote Sport 3) για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League στην άδεια λόγω τιμωρίας Λεωφόρο.

Για τον Παναθηναϊκό η αναμέτρηση έχει ιστορικό χαρακτήρα, καθώς θα αποχαιρετήσει το γήπεδο, όπου συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με τις μνήμες και την ιστορία του συλλόγου. Μόνο που λόγω της τιμωρίας οι φίλοι των πρασίνων δεν θα έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν, όπως θα ήθελαν το επίσημο αντίο στο «σπίτι» τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Απόστολος Νικολαΐδης» θα γράψει τον επίλογο ως έδρα του Παναθηναϊκού, καθώς οι πράσινοι θα αγωνίζονται στο ΟΑΚΑ μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Ένα γήπεδο που έχει φιλοξενήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του «τριφυλλιού», τίτλους, χαρές και απογοητεύσεις. Είναι πιθανόν η διοίκηση του συλλόγου να αποφασίσει το «τριφύλλι» να αποχαιρετήσει την ιστορική του έδρα με κόσμο σε κάποιο ματς φιλικού χαρακτήρα, ούτως ώστε το πραγματικό αντίο να γίνει με τους οπαδούς στην εξέδρα, όπως αρμόζει σε ιστορικές έδρες.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο ΠΑΟΚ «καίγεται» για τη νίκη, καθώς θέλει να εκμεταλλευτεί απώλεια του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ για να τερματίσει στη 2η θέση και το καλοκαίρι να δώσει προκριματικά για την είσοδό του στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μπορεί να υπολογίζει στον Χρήστο Ζαφείρη, που επιστρέφει από την τιμωρία του, όπως και στον Ντέγιαν Λόβρεν που προπονήθηκε κανονικά. Εκτός παραμένουν οι Μαντί Καμαρά και Κίριλ Ντεσπόντοφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ράφα Μπενίτεθ για ακόμα ένα ματς έχει να διαχειριστεί πολλές απουσίες με τη βασικότερη να είναι αυτή του Ανδρέα Τετέι, που έμεινε εκτός αποστολής, όπως και αυτές των Φακούντο Πελίστρι, Τάσου Μπακασέτα, Τιν Γεντβάι, Γιώργου Κάτρη, Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό. Ο Ρενάτο Σάντσες επιστρέφει για να δώσει μία λύση στο χώρο του κέντρου.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Γκόγκα Κικασεϊσβίλι, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Αλέκο Απτιάουρι.

Οι πιθανές ενδεκάδες της αναμέτρησης

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλους, Κοντούρης, Σιώπης, Τσέριν, Ταμπόρδα, Αντίνο, Σφιντέρσκι.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.